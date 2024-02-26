Шагиахметов осмотрел выставку достижений Черемшанского района РТ

Выставку достижений народного хозяйства Черемшанского района Татарстана осмотрел сегодня заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов перед заседанием Совета муниципалитета, посвященным итогам 2023 года.

На первом стенде проходила презентация с дегустацией национальных блюд основных этносов, проживающих на территории Черемшанского района.

Далее министру продемонстрировали национальные головные уборы татар и чувашей и рассказали о способах их изготовления, а также ознакомили с фестивалями и конкурсами, ежегодно проходящими в районе.

После этого министр осмотрел стенд сельскохозяйственных достижений Черемшанка. Здесь сельскохозяйственные кооперативы и самозанятые граждане представили свою продукцию и показали выращиваемые на территории района культуры.

В образовательном блоке учащиеся школ Черемшанского района презентовали достижения в творческих и научных направлениях: кулинарии, химии, изобразительном и театральном искусстве, рукоделии и многом другом.

Кроме того, на выставке можно было увидеть награды одиночных спортсменов и команд района, а также изделия детской школы искусств. Одними из самых ярких стали работы художника-оформителя Салимзяна Гамирова — миниатюрные модели сельскохозяйственных машин и зданий, выполненные из дерева.