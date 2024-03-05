Шагиахметов оценил производство эндохирургического оборудования в Пестречинском районе

Фото: пресс-служба Пестречинского района

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов ознакомился с производством высокотехнологичного медицинского оборудования в Пестречинском районе. В сопровождении главы района Ильхама Кашапова он осмотрел предприятие «Медфармсервис» по производству эндохирургического оборудования. Размещается производственный объект в селе Пановка.

Свою деятельность компания начала 2,6 года назад с ремонта заброшенного здания, в котором сегодня оборудованы современные производственные цеха. А в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» подведомственный Министерству экономики Гарантийный фонд РТ выдал предприятию льготное поручительство в сумме 50 млн рублей. Благодаря этому компания смогла приобрести четыре суперсовременных высокоточных токарно-фрезерных станков.

Фото: пресс-служба Пестречинского района

«Станки работают в автоматическом режиме, обслуживает их только один человек, — отметил руководитель производства, — всего же у нас трудится 15 специалистов и все они жители Пановки, которым раньше приходилось ездить на работу в Казань. При этом все прошли специальное обучение. В планах — приобретение новых площадей, закупка новых станков, так как очень много заказов. И соответственно будем увеличивать количество рабочих мест, обучение же специалистов будет проходить без отрыва от производства».

«Очень важно, что они сами готовят специалистов, это хороший пример того, как предприятие смогло выстроить систему подготовки кадров», — высказался по этому поводу Мидхат Шагиахметов.

Фото: пресс-служба Пестречинского района

После обхода цехов министр подвел итог увиденному.

«То, что на имеющейся базе сумели создать такое производство, дорогого стоит. Поэтому мы сегодня еще раз хотели посмотреть, как идут дела, какие у предприятия планы по дальнейшему развитию. Тем более, что мы оказали им поддержку в части приобретения станков. И сегодня увидели, как они работают. Мы увидели высокотехнологичное производство, а также то, что предприятие смогло добиться достойного результата: продукция экспортируется, работают с ними и наши медицинские работники... У предприятия амбициозные планы развития, и мы обсудили их максимальную дальнейшую поддержку и содействие, в том числе и со стороны главы района Ильхама Кашапова», — отметил Шагиахметов.

Сегодня производимое этим предприятием медицинское оборудование поставляют по всей стране и экспортируют в дружественные страны.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина.