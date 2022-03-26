Шагиахметов: Объем основных товаров в Татарстане достаточен для удовлетворения спроса

В Татарстане объем основных товаров, имеющихся в распределительных центрах, достаточен для удовлетворения спроса населения. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Принял в нем участие и первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик отметил, что в Татарстане продолжается мониторинг ситуации с объемами розничной продажи товаров длительного хранения, а также ежедневный оперативный мониторинг наличия лекарств и цен на них в аптечных сетях.

«Предприятия торговли обеспечены товарами первой необходимости, работа маркетплейсов продолжается в штатном режиме, заказы выполняются в прежние сроки. Ассортимент продукции достаточный», — подчеркнул глава Минэкономики Татарстана.

По оценке Шагиахметова, текущая ситуация на рынке труда в регионе также является стабильной. Вместе с тем, уверен он, для обеспечения бесперебойной работы предприятий наиболее важно импортозамещение. Для решения этого вопроса усовершенствована платформа по импортозамещению на базе Республиканского маркетингового центра, уточнил он.

Кроме того, в республике продолжается еженедельный мониторинг и оценка финансово-экономического состояния республиканских системообразующих организаций.

Помимо этого, Минэкономики РТ разработало План мероприятий по содействию реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Татарстан, и интерактивная форма сбора данных.

Состоялась инвентаризация приоритетных инвестиционных проектов, организовано взаимодействие с предприятиями по вопросам реализации проектов, проекты ранжированы по стадиям реализации. При этом из 178 приоритетных инвестиционных проектов только по 14 имеется отставание от ранее запланированных графиков, пояснил министр.