Шагиахметов о результатах рейтинга инвестклимата: Проанализируем, где отстаем

Министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов прокомментировал «Татар-информу» в кулуарах ПМЭФ результаты национального рейтинга инвестклимата. Республика седьмой год подряд удержала второе место, но разделила его с Нижегородской областью.

«Вся идеология этого рейтинга как раз заключается в том, что усилия регионов, региональной власти оценивает непосредственно бизнес. Та работа, которая была проведена республикой в 2024 году, показала, что мы остались на втором месте после Москвы. Рейтинг – это показатель, который нам дает возможность еще раз анализировать, по каким направлениям мы отстаем и где нам нужно усовершенствовать свою работу», – отметил Шагиахметов.

По его мнению, у Татарстана есть ресурсы, чтобы встать на первую строчку одновременно с бессменным лидером – Москвой.

«Как регион-лидер, как опорный регион, конечно же, мы стремимся быть по всем показателям первыми. Это зависит только от нашей работы, совместно скоординированной. Мы будем в этом направлении двигаться», – добавил Шагиахметов в разговоре с журналистами.