Шагиахметов назвал риски в развитии партнерского финансирования в Татарстане
Среди барьеров, сдерживающих развитие партнерского финансирования, выделяются партнерские финансовые организации, которые работают без специального регулирования. Кроме того, существуют риски появления мошенничества, налоговый диспаритет, отсутствует доступ для получателей партнерских финансовых услуг к мерам поддержки, заявил зампремьера РТ-министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
Развитие партнерских финансов в республике обсудили сегодня на панельной дискуссии XIX Международного банковского форума. «В Татарстане работа в сфере партнерских финансов ведется уже 15 лет. Накоплен определенный опыт, сформированы действующие модели деятельности организаций. Реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерского банкинга», – рассказал Шагиахметов.
По его словам, меры господдержки ориентированы в основном на продукты кредитных организаций – это льготная ипотека, программы субсидирования по кредитам малому и среднему бизнесу. Клиенты партнерских финансовых организаций такую поддержку получить не могут, подчеркнул министр и предложил рассмотреть возможность комплексного выравнивания мер господдержки для партнерских финансов.
Также один из барьеров – недостаточная информированность и финансовая грамотность населения и бизнеса. Данному вопросу нужно уделять повышенное внимание, уверен Шагиахметов.
Министр также отметил необходимость создания отдельной саморегулируемой организации, которая бы могла доводить консолидированную позицию участников сектора и вносить предложения, передает пресс-служба Минэкономики РТ.