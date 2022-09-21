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Ру Тат
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Экономика
21 сентября 2022  21:21

Шагиахметов назвал риски в развитии партнерского финансирования в Татарстане

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Среди барьеров, сдерживающих развитие партнерского финансирования, выделяются партнерские финансовые организации, которые работают без специального регулирования. Кроме того, существуют риски появления мошенничества, налоговый диспаритет, отсутствует доступ для получателей партнерских финансовых услуг к мерам поддержки, заявил зампремьера РТ-министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Развитие партнерских финансов в республике обсудили сегодня на панельной дискуссии XIX Международного банковского форума.  «В Татарстане работа в сфере партнерских финансов ведется уже 15 лет. Накоплен определенный опыт, сформированы действующие модели деятельности организаций. Реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерского банкинга», – рассказал Шагиахметов.

По его словам, меры господдержки ориентированы в основном на продукты кредитных организаций – это льготная ипотека, программы субсидирования по кредитам малому и среднему бизнесу. Клиенты партнерских финансовых организаций такую поддержку получить не могут, подчеркнул министр и предложил рассмотреть возможность комплексного выравнивания мер господдержки для партнерских финансов.

Также один из барьеров – недостаточная информированность и финансовая грамотность населения и бизнеса. Данному вопросу нужно уделять повышенное внимание, уверен Шагиахметов.

Министр также отметил необходимость создания отдельной саморегулируемой организации, которая бы могла доводить консолидированную позицию участников сектора и вносить предложения, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

 

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
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