Шагиахметов на ПМЭФ рассказал о цифровом подходе Татарстана к управлению данными

Фото: пресс-служба Министерства экономики РТ

Татарстан активно внедряет современные цифровые технологии для сбора, анализа и обработки данных. Об этом на сессии «Статистика-2030. Данные для жизни и бизнеса» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил заместитель премьер-министра РТ – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

«Технологии нам позволяют, во-первых, обеспечить достаточно высокую скорость обработки тех данных. Через эти цифровые технологии мы получаем результат и в части точности тех данных, которые у нас формируются», – отметил он.

Среди внедренных в Татарстане решений Шагиахметов назвал цифровую платформу управления данными «Татсфера», позволяющую интегрировать в систему госуправления региональные, федеральные и коммерческие открытые данные. Также в республике действует платформа распределенного ситуационного центра – она используется для математического моделирования и прогнозов развития различных сфер жизни региона.

Отдельно Шагиахметов подчеркнул важность применения искусственного интеллекта. Для госслужащих Татарстана разработана специальная цифровая платформа «Госпром», в которой реализованы ИИ-механизмы анализа социально-экономических данных.

«Сегодня мы получаем тот объем информации, который нам нужен, чтобы принимать решения», – добавил Шагиахметов.