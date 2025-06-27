Шагиахметов на ЧЭФ’25 заявил о росте товарооборота Татарстана и Чувашии на 25%

Фото: пресс-служба Министерства экономики РТ

В Чебоксарах прошел экономический форум ЧЭФ’25, объединивший представителей федеральных и региональных органов власти, деловых кругов и экспертов из разных регионов страны. Заместитель Премьер-министра – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов принял участие в главных событиях форума. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Ключевыми темами стали технологический суверенитет, устойчивое развитие промышленности, цифровизация финансовых инструментов, поддержка предпринимательства и развитие креативной экономики. В числе мероприятий – круглый стол Комитета Госдумы по финансовому рынку на тему «Новые способы финансовых расчетов: законодательное регулирование и практика», а также пленарная сессия «Осознавая ответственность, планируем будущее».

В рамках дискуссий участники обсудили внедрение цифрового рубля, развитие цифровых финансовых активов (ЦФА), инструменты привлечения инвестиций и влияние текущей монетарной политики на экономику страны. Особое внимание уделили вопросам поддержки предпринимательства и стимулирования инноваций.

Мидхат Шагиахметов отметил, что повестка форума отражает актуальные приоритеты национальной экономической политики – от технологического суверенитета и промышленной устойчивости до внедрения новых моделей финансирования. Он подчеркнул, что Татарстан и Чувашия являются регионами с прочными промышленными связями и выстроенным стратегическим взаимодействием. По его словам, кооперация между субъектами активно развивается в сферах импортозамещения, инфраструктурных проектов и применения современных финансовых решений.

Шагиахметов также выразил благодарность председателю Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову за содействие в продвижении исламского (партнерского) финансирования, отметив актуальность таких подходов в контексте экономической диверсификации и устойчивого роста. Он добавил, что товарооборот между Татарстаном и Чувашией за последний год вырос на 25%, что свидетельствует о высоком уровне доверия и эффективности межрегионального сотрудничества.