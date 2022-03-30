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Ру Тат
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Экономика
30 марта 2022  17:48
Эльвира Зайнулина

Шагиахметов: Мы просим бизнес максимально использовать меры поддержки

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Синергия федеральных и республиканских антиманкционных мер поддержит предпринимателей и предприятия в текущих условиях, сообщил журналистам министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. 

«Очень важно воспользоваться теми мерами поддержки, которые сегодня есть. Потому что каждая мера поддержки предполагет решение конкретной проблемы и ситуации. Мы в рамках нашего опартивного штаба общаемся с бизнесом и просим максимально пользоваться федеральными мерами поддержки», – сказал он. 

По словам Шагиахметова, в случае, если меры поддержки оказываются недостаточными, то они корректируются. 

«Синергия с республиканскими мерами поддержки, мы надеемся, даст результат и наши предприятия  продолжат стабильную работу», – заключил он. 

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