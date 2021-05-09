Шагиахметов и глава Зеленодольского района РТ посетили ветерана и поздравили с 9 Мая

Вице-премьер РТ Мидхат Шагиахметов и глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев посетили участника Великой Отечественной войны Михаила Балахонова и поздравили его с 9 Мая.

«Мидхат Шагиахметов и Михаил Афанасьев поздравили ветерана с праздником, выразили слова признательности и благодарности, пожелали крепкого здоровья, долголетия и благополучия, подарили подарки, а также выслушали его стихи, которые он несмотря на свои 94 года прочитал наизусть», — отметили в пресс-службе Минэкономики РТ.

Михаил Балахонов был призван в армию в ноябре 1944 года из Курской области в 16 летнем возрасте. Молодой человек прошел короткую подготовку, после чего был направлен матросом на Балтийский флот. К тому времени на полях сражений у него погибли отец и два брата. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью за Победу над Германией.

После войны Михаил Балахонов отслужил 7 лет на срочной службе, приехал в Зеленодольск, где и познакомился с будущей женой, 44 года отработал на заводе имени Серго. У ветерана есть двое детей, двое внуков и трое правнуков.

Ранее министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и мэр Бугульмы Линар Закиров поздравили лично двоих ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Министерства экономики РТ.