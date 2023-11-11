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Шагиахметов: Экономист, несмотря на новые вызовы, всегда видит перед собой возможности
Даже в условиях стремительных изменений и новых вызовов экономист в первую очередь видит возможности, а не препятствия. Об этом, поздравляя татарстанских бизнесменов с профессиональным праздником, заявил глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов.
Он почеркнул, что благодаря профессионализму татарстанских экономистов в республике созданы условия для развития потенциала, улучшения деловой среды, роста уровня и качества жизни жителей. Отдельную роль в этом сыграли ветераны отрасли, заложив прочный фундамент и определив векторы дальнейшего развития экономики РТ.
«Экономист сегодня — это человек, который в условиях стремительных изменений, новых вызовов и высокой степени ответственности за свои решения, остается профессионалом, видящим перед собой в первую очередь возможности, а не преграды», — уверен министр.
В заключение Шагиахметов выразил уверенность, что совместным трудом в республике удастся обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие, бесперебойную работу предприятий, дальнейшее улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, успешную реализацию национальных проектов и государственных программ.
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