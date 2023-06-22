Шагиахметов: Диалог крупных предприятий и МСП должен принести синергетический эффект

В России серьезное внимание уделяется формированию кооперационных связей крупного бизнеса с малыми и средними компаниями. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на открытии дня поставщика СИБУРа в казанском ИТ-парке имени Б. Рамеева.

«Мы предложили организовать такой вот день поставщика для наших предпринимателей, чтобы коллеги смогли рассказать, какие закупки они планируют произвести и какие планы есть у компании», – рассказал Шагиахметов.

Он отметил, что для малого и среднего бизнеса это хорошая возможность расширить рынки сбыта, получить новых партнеров и дополнительную прибыль.

«От развития малого и среднего предпринимательства во многом зависит социально-экономическая стабильность республики и благополучие наших жителей. Поэтому эффективный и конструктивный диалог таких крупных промышленных компаний, как СИБУР, и субъектов МСП должен принести синергетический эффект», – считает министр.

Мероприятие собрало свыше 500 компаний из разных секторов экономики Татарстана. Предприниматели смогли напрямую узнать все о закупочных процедурах крупнейшей нефтехимической компании страны.

Мидхат Шагиахметов отметил, что в республике сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства занято свыше 784 тыс. человек и еще 262 тыс. – самозанятые. Это четверть всего населения республики.

«Поэтому особенно важен конструктивный диалог между крупным и малым бизнесом. Результат эффективного взаимодействия окажет влияние на социально-экономическую устойчивость и благополучие жителей Татарстана», – заключил он.