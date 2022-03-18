Шагиахметов: Акцент должен быть смещен с проверок бизнеса на профилактику нарушений

Первоочередная задача сегодня – поддержать предприятия, помочь им осуществлять деятельность и сохранить рабочие места без избыточного давления со стороны проверяющих органов и сместить акцент с физических проверок на профилактику нарушений, сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на совещании с контролирующими органами.

Изменения в законодательстве и вопросы по взаимодействию контрольно-надзорных органов и предпринимательского сообщества обсудили в министерстве экономики Республики Татарстан в рамках реализации плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики.

«Мы всегда работали над снижением любых административных барьеров и созданием максимально благоприятных условий для предприятий республики. Федеральный мораторий на проверки дает компаниям возможность сконцентрироваться на своих основных задачах, обеспечить бесперебойную, стабильную работу», – подчеркнул Мидхат Шагиахметов.

По решению Правительства России с 10 марта до конца 2022 года действует мораторий на проведение плановых проверок бизнеса контрольно-надзорными органами власти всех уровней – федерального, регионального и муниципального. Запланированные проверки подлежат отмене, а приводящиеся – завершению.

Мораторий не распространяется на закрытый перечень объектов по четырем видам федерального контроля (надзора) - санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. При этом вместо плановой проверки допускается проведение профилактического визита.