Шаг к углеродной нейтральности: «Татнефть» провела масштабный экофорум

Актуальна ли климатическая повестка и декарбонизация? Есть ли проблемы в обращении с отходами? Как формировать экологическое мировоззрение и экологическую культуру? Эти и другие вопросы обсудили экологи «Татнефти» на форуме, приуроченном к Всемирному дню охраны окружающей среды.

«Экологическое направление связано со всеми нашими подразделениями»

Как сообщает газета «Нефтяные вести», форум впервые собрал на одной площадке представителей экологических служб всех предприятий Группы «Татнефть», а это около 200 человек не только с нефтяного юго-востока, но и из Нижнекамска, Казани, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда. Такой масштабной встречи еще не было. Пригласили и гостей из республиканского Министерства экологии и природных ресурсов, Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора РФ, Управления Роспотребнадзора по РТ, Татарской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Форум в Альметьевске состоялся 5 июня ровно через 50 лет после проведения первой конференция ООН по проблемам окружающей среды. Это событие считается днем рождения Дня эколога. На форуме подвели итоги первого в истории «Татнефти» корпоративного экологического рейтинга предприятий.

От имени руководства Компании гостей и участников поприветствовал и поздравил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране окружающей среды и экологии Азат Хабибрахманов. Он отметил, что встреча в таком масштабном составе позволит обсудить важные вопросы и наметить пути дальнейшего развития в плане экологии.

«Я вас искренне поздравляю с Днем эколога. Вы все являетесь ими, потому что экологическое направление связано со всеми нашими подразделениями. В Группе «Татнефть» более 170 предприятий разных направлений, и нам будет интересно вместе обсудить актуальные вопросы», – подчеркнул Азат Гумерович.

«Татнефть» формирует экологическое мировоззрение

Начался форум с панельной дискуссии. Обсуждались климатическая повестка, обращение с отходами, воспитание экологической культуры. Об этом были и вопросы онлайн-голосования, на которые экологи ответили перед началом разговора. Экспертами в обсуждении выступили заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева, руководитель Волжско-Камского регионального управления Росприроднадзора РФ Фаяз Шакиров, Азат Хабибрахманов, глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Об инициативах «Татнефти» по формированию экологического мировоззрения рассказал начальник Управления охраны окружающей среды и экологии Александр Алчинов.

Помимо природоохранных проектов, реализуемых в Компании, формированию экологического мировоззрения способствуют программа по раздельному сбору отходов в образовательных учреждениях и на АЗС «Татнефти», школьные биолаборатории и просветительская работа среди населения. А программа «Посланники ЦУР», которую «Татнефть» реализует в рамках присоединения к Глобальному договору ООН, вызвала интерес далеко за пределами Компании.

Модератор форума, начальник Управления по работе с персоналом Андрей Глазков подтвердил, что проект поддержан Федеральным агентством по делам молодежи, и «Татнефть» станет центром по тиражированию этой инициативы для всей России.

Во время панельной дискуссии участники и эксперты обсудили проблемы и пути их решения в таких областях, как декарбонизация и достижение углеродной нейтральности, кооперация бизнеса в плане импортозамещения, формирование экологической культуры работников предприятий, проблемы в сфере обращения с отходами.

«У нас все прописано в ценностях Компании»

Разговор во время панельной сессии получился живым и откровенным. Было выявлено несколько болевых точек, их взяли на заметку для решения. Общий вывод дискуссии сформулировал Азат Хабибрахманов.

«У нас все, что нужно, прописано в ценностях Компании, – резюмировал он. – Ведь экология – это, в первую очередь, технологичность. Если Компания технологична, использует новые совершенные технологии, минимизирует выбросы, есть жесткая дисциплина, – там и будет экологичность».

Официальная часть форума завершилась награждением победителей первого экологического конкурса среди организаций Группы «Татнефть» по итогам 2021 года. Для оценки предприятий специально разработано Положение о корпоративном экологическом рейтинге, куда включены критерии, синхронизированные с критериями международных, федеральных и республиканских рейтингов. Обладателями первых мест в своих номинациях стали «ЭкоПЭТ», «ТАНЕКО» и «Татнефть АЗС-Северо-Запад». Это предприятие также названо эколидером Группы «Татнефть» и получило переходящий кубок.

«Мы всегда ответственно относимся к своей работе, к состоянию окружающей среды, проводим большое количество мероприятий в этом направлении. Наши автозаправки пользуются популярностью, мы лидеры в регионе. Но хочется, чтобы клиентов было больше, и мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали еще более комфортно», – поделился директор предприятия Айдар Хабибуллин.

В неформальной части форума экологи мастерили скворечники, сажали деревья, участвовали в тренингах на командообразование, общались. Форум получился полезным и результативным. Решено проводить его ежегодно, но менять формат, а площадкой проведения выбирать предприятия с лучшим опытом экологической деятельности.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»