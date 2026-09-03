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На главную ТИ-Спорт 3 сентября 2026 10:50

Сафронов предрек ЦСКА борьбу за лидерство в новом сезоне КХЛ

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Сафронов предрек ЦСКА борьбу за лидерство в новом сезоне КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Бывший генеральный менеджер «Динамо» и сборной России Андрей Сафронов поделился мнением о том, как армейцы выступят в предстоящем сезоне КХЛ.

По итогам прошлой регулярки ЦСКА занял четвертое место на Западе, в первом раунде плей-офф в пяти матчах обыграл СКА (4–1), но затем в четвертьфинале уступил «Авангарду» (1–4).

Несмотря на это, Сафронов уверен, что команда способна вернуться на ведущие позиции.

«Машина дала небольшой сбой, ушла на перезагрузку. Я думаю, ЦСКА составит конкуренцию всем командам, в том числе московским», — цитирует Сафронова News.ru.

Первый матч нового сезона армейцы проведут 7 сентября против «Спартака».

#фк цска
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