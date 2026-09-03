Сафронов предрек ЦСКА борьбу за лидерство в новом сезоне КХЛ
Бывший генеральный менеджер «Динамо» и сборной России Андрей Сафронов поделился мнением о том, как армейцы выступят в предстоящем сезоне КХЛ.
По итогам прошлой регулярки ЦСКА занял четвертое место на Западе, в первом раунде плей-офф в пяти матчах обыграл СКА (4–1), но затем в четвертьфинале уступил «Авангарду» (1–4).
Несмотря на это, Сафронов уверен, что команда способна вернуться на ведущие позиции.
«Машина дала небольшой сбой, ушла на перезагрузку. Я думаю, ЦСКА составит конкуренцию всем командам, в том числе московским», — цитирует Сафронова News.ru.
Первый матч нового сезона армейцы проведут 7 сентября против «Спартака».