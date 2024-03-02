Сафронов: Киберспорт дает людям с ОВЗ навыки для профессий будущего

Участие в киберспортивных дисциплинах дает людям с ограниченными возможностями здоровья навыки, необходимые в профессиях будущего. Высокие технологии делают их возможности безграничными, дают шанс работать, зарабатывать и социализироваться, заявил на пресс-конференции по инклюзивному киберспорту в «Казань Экспо» президент АНО по развитию прогрессивных технологий и киберспорта в инклюзивном обществе «Уникальный мир» Андрей Сафронов.

По его словам, организация проводит не только игровые турниры, но и прикладные: по кибербезопасности, дрон-фиджитал. К ним привлекаются ведущие компании и структуры. Высок интерес людей с ОВЗ к фиджитал-дисциплинам.

«У ребят горят глаза, когда они понимают, что сидя в инвалидной коляске, они могут летать, как пилот гоночного дрона. Нужно подучиться немного, и он в принципе освоил хорошую и перспективную профессию. Будущее за беспилотными технологиями, будущее за компьютерными технологиями. И такие платформы, как „Игры будущего“, как большие турниры, заставляют ребят проникнуться, попробовать себя — это тоже очень важно», — уверен спикер.

Сафронов подчеркнул, что в стране нужно создание экосистемы, в которой смогут проявить себя люди с ограниченными возможностями. Сейчас работа в этом направлении уже ведется.

«Мы провели из 24 турниров 8 крупных международных. Мы видим то, что те делегации из разных стран, которые к нам приезжают с участием послов государств, они очень внимательно смотрят именно на наше отношение к людям, испытывающим определенные сложности со здоровьем», — добавил участник пресс-конференции.

В заключение он процитировал Президента России Владимира Путина, который подчеркивал, что отношение к инвалидам — это показатель зрелости общества.