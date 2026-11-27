Константин Шафранов пришёл в «Металлург» после жёсткого Разина и быстро получил ярлык антагониста бывшего наставника - мягкого тренера топ-клуба. «Магнитка» по-прежнему лидирует на Востоке, забивает еще больше, но и чаще сама создает себе проблемы. «ТИ-Спорт» разбирается, что показал первый месяц Шафранова и нужно ли жалеть «Ак Барсу» о его уходе.





Фото: metallurg.ru

Хороший человек — не обязательно хороший главный тренер?

После увольнения Андрея Разина «Металлург» ожидаемо решил качнуться в обратную сторону и не стал искать тренера с похожим характером. Вместо требовательного и эмоционального наставника команду возглавил полная противоположность. Константин Шафранов – спокойный, доброжелательный специалист, много лет работавший помощником. Для него это первый полноценный опыт самостоятельной работы в КХЛ. Поэтому сразу возник вопрос: хватит ли ему жёсткости, чтобы руководить одним из самых амбициозных клубов лиги?

Сомнения появились ещё до первого матча. Леонид Вайсфельд называл Шафранова грамотным специалистом, но обозначил главный риск: «Он очень хороший человек, но главный тренер не должен быть очень хорошим». Максим Рыбин тоже ожидал, что новый наставник немного ослабит вожжи после Разина, и предупреждал об опасности расслабленности. Алексей Шевченко в эфирах «СЭ Хоккейный» вообще каждый эфир повторял, что Константин Шафранов прекрасный человек и хоккеисты его любят, но именно это и помешает ему стать полноценным главным тренером для плей-офф – игроки просто сядут на шею и свесят ноги. В Магнитогорске тоже звучали сомнения: «В штаб однозначно нужен, но главным крайне сомнительно».

Понятно, что квалификацию Шафранова никто под сомнение не ставил. Он работал в «Амуре», «Автомобилисте», СКА и «Ак Барсе», дойдя в Казани до финала Кубка Гагарина. А в Балашихе вместе с «Авангардом» в штабе Боба Хартли выиграл Кубок Гагарина. В Казани он пришёл по ходу прошлого сезона, когда сильно буксовало большинство, и помог радикально перестроить его розыгрыш. Но одно дело — отвечать за отдельный компонент, другое — управлять раздевалкой, менять звенья, вытраивать отношения с каждым игроком по отдельности, учитывая интересы каждого и отвечать за результат всей команды.

Шафранов масштаб нового этапа в жизни, в принципе, понимал. В первом интервью после назначения он признавался, что давно хотел испытать себя в роли главного и знал: шанс в клубе такого уровня может больше не представиться. «Привлекло именно то, что “Металлург” видел меня главным тренером», — объяснил он.

Пока его спокойная манера позволяет команде выглядеть раскрепощённой: «Металлург» продолжает атаковать большими силами, много бросает и не боится встречного хоккея. Но часть нынешней игры — действительно тот самый пресловутый «багаж» Разина, который несколько сезонов строил эту команду и приучил её к агрессивному стилю.

«Металлург» Шафранова максимально залихватский: свобода в атаке и расслабон в обороне

Турнирная таблица говорит в пользу «Металлурга»: 45 очков и лидерство на Востоке с отрывом в девять баллов от «Авангарда». Но было бы несправедливо приписывать этот запас одному Шафранову — большую его часть магнитогорцы создали до его назначения, при Разине. В первых 19-ти матчах сезона команда забросила 65 шайб и пропустила 35. А в следующих 11 встречах под руководством нового главного — 47 заброшенных и 42 пропущенные. Побед у «Металлурга» на этом отрезке шесть, поражений — пять.

Разница наглядная. Средняя результативность выросла примерно с 3,4 до 4,3 шайбы за матч, а количество пропущенных — с 1,8 до 3,8. «Металлург» стал ещё зрелищнее, но чаще позволяет соперникам возвращаться в игру. Он забросил восемь «Нефтехимику», но уже в другой встрече пропустил семь от «Лады».

Матчи с «Трактором» и минским «Динамо» стали иллюстрацией проблемы. С челябинцами магнитогорцы вели 5:2, но позволили сопернику отыграться и победили только в овертайме — 6:5. С минчанами повели 3:0, затем пропустили две шайбы в меньшинстве, дали сопернику сравнять счёт, но всё-таки вырвали победу — 5:4.

После игры с минчанами Шафранов уже не стал обходить тему дисциплины.

«Мы на первом месте идём по количеству удалений в лиге, поэтому обращаем внимание. Видите, сегодня мало удалений, но пропустили, обидно», — признался тренер. И объяснил, почему команда сама загоняет себя в сложные ситуации: «Когда комфортная ситуация, все “летят” забивать, стараются забить много. Где-то допускают ошибку, где-то шайба не идёт и попадаются на контратаках. На контратаках попадаются, где-то удаление получается, где-то голы».

Главная проверка Шафранова в этом и состоит. Ему нет необходимости отказываться от сильных сторон «Металлурга» — скорости, атаки и свободы для мастеров. Но необходимо добиться, чтобы увлечение нападением не превращалось в беспорядок при возвращении в оборону. Сам тренер назвал такие матчи полезным опытом: команде важно понять, как выходить из сложной ситуации, а не только комфортно выигрывать. В плей-офф, однако, на подобные уроки не будет ни времени, ни возможности. Одна серия удалений и несколько потерянных смен могут зарубить весь атакующий кураж магнитогорцев. А мы знаем, как переламываются серии от одной обидно проигранной игры.

Потерял ли «Ак Барс» в лице Шафранова?

Для Казани кейс Шафранова особенно актуален: летом клуб рассчитывал продолжить с ним работу. Анвар Гатиятулин публично говорил, что специалист не определился из-за семейных обстоятельств, и «Ак Барс» готов подождать. В октябре Шафранов так и не вернулся в штаб. А предложение возглавить «Металлург», по его словам, было принято за один-два дня. Анвар Гатиятулин в ответ на постоянные вопросы казанской прессы объяснял паузу семейными обстоятельствами — не стоит превращать это в обвинение. Но карьерный выбор теперь очевиден: Шафранов захотел быть не помощником, а главным.

«Ак Барсу» есть о чём задуматься. В прошлом октябре Шафранов перестроил большинство казанцев, которые неудачно начали сезон. Команда стала чаще доставлять шайбу на пятак, быстрее завершать розыгрыши, а сразу после усиления тренерского штаба Константином Витальевичем выдала рекордную серию из 11-ти побед подряд. В плей-офф казанское большинство тоже было одним из сильных компонентов: его реализация достигала 25%. Да, Шафранов не единолично создал победную серию — сработали состав, вратари и весь штаб, — но его вклад в атаку был заметным. Нэйтан Тодд, работавший с ним и в Казани, и в Магнитогорске, говорил, что в «Ак Барсе» Шафранова очень уважали игроки, а в атаке и большинстве он провёл отличную работу.

Фото: ak-bars.ru

В нынешнем сезоне дела у «Ак Барса» с реализацией не то, чтобы положительные. После 32 матчей команда забросила 73 шайбы — чуть больше двух за игру. Александр Хмелевский, от которого ждут роли одного из главных снайперов, имеет четыре гола в 28 встречах. У опальных Алексея Бывальцева — три шайбы и семь очков в 28 матчах, у Егора Соколова — два гола и шесть очков в 19 играх. Бывальцев уже ищет варианты обмена, Соколов тоже выпал из состава. Не так эффективен пока и Кирилл Семенов – у него пока лишь 7 заброшенных шайб.

Можно ли сказать, что с Шафрановым «Ак Барс» забивал бы больше? Возможно, его присутствие помогло бы лучше организовать большинство и использовать сильные стороны нападающих. Но и нынешний состав отличается от прошлогоднего: серьезно просел уровень исполнительского мастерства, ушли важные исполнители, а некоторые новички пока не оправдали ожиданий. Один тренер вряд ли способен автоматически вернуть прежнюю реализацию.

«Ак Барс» потерял не готовое решение всех проблем, а специалиста, умеющего улучшать атакующие механизмы. В Магнитогорске он получил большую роль и пока удерживает команду среди лидеров, хотя оборонительные вопросы никуда не делись. Шафранову ещё предстоит доказать, что доброжелательность не мешает требовательности, а атакующая свобода не отменяет дисциплину. Ответ даст плей-офф.