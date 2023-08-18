Ламбада Семака, «Спартак» без Заремы и сбой Рахимова в «Рубине»: Сафонов – о старте РПЛ

Алексей Сафонов: «Любой тренер должен быть готов к отставке, даже несмотря на зрелищный футбол. Нет очков? Значит, свободен»

Фото из личного архива Сафонова

«Зенит» в связи со своей бразильской ламбадой немного лихорадит»

Впереди главный матч этого лета в РПЛ «Спартак» – «Зенит». Кто фаворит?

Думаю, будет абсолютно равная игра. «Спартак» в последней игре потерял очки с «Уралом», а до этого выглядел вообще как фаворит. Так что сейчас шансы подравнялись. Ну а «Зенит» в связи со своей бразильской ламбадой немного лихорадит. Думаю, что будет ничья. Голевая ничья, «Спартак» на ноль не играет.

Как вам нынешний проблемный «Зенит»?

Пока есть что улучшать. Но проблемы больше околофутбольные. Кто-то приедет, кто-то не приедет, у кого-то травмы. Барриос, Вендел то хотят уехать, то нет. Тот же Малком уехал, хотя он был системообразующим игроком.

Неужели все держалось на одном Малкоме?

Есть такие игроки, на которых полкоманды держится. Из ЦСКА уберешь Игоря Акинфеева и еще кого-то, появятся такие же проблемы.

Какие перспективы видите у «Зенита»? Когда команда придет в свою прежнюю форму?

Многое зависит от тренера, справится или дальше команду будет также трясти. Я думаю, рано или поздно «Зенит» выправит ситуацию и все равно будет главным претендентом и на чемпионство, и на Кубок. У них футболистов на три команды.

Как считаете, у Сергея Семака высокий кредит доверия со стороны руководства клуба?

Человек выиграл пять чемпионств. Зачем при малейшем кризисе делать поспешные выводы? Кому-то он нравится, кому-то нет. Бывают разные ситуации, но я думаю, Семак наведет порядок в «Зените». Может быть, в такой ситуации он даже никогда и не был, когда несколько крыс побежали с его корабля.

Так проверяется характер и стержень тренера. С футболистами такая же ситуация. Есть такие игроки, которые могут по 20 голов аутсайдерам забивать, а в самых важных играх молчать. Поэтому даже если «Зенит» проиграет «Спартаку», пять чемпионств пересилят ситуацию и все с Семаком будет нормально.

«Нападение очень сильное у «Спартака», на мой взгляд, лучшее в России. Правда, сзади у них все сложно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне нравится в «Спартаке» больше всего, что сейчас там нет Заремы»

А что можете сказать о «Спартаке» Гильермо Абаскаля?

Команда очень хорошая. Нападение очень сильное, на мой взгляд, лучшее в России. Правда, сзади у них все сложно. Собственно, минувшая игра с «Уралом» это показала.

Что вам больше всего нравится в нынешнем «Спартаке»?

Мне нравится в «Спартаке» больше всего, что сейчас нет Заремы и никто ничего лишнего не болтает. Потому что когда женщина в футболе начинает разбираться и много разговаривает, являясь официальным работником клуба, это не есть хорошо. А сейчас она стороннее лицо, что-то говорит, а мы все смеемся, улыбаемся.

Что скажете о лидере чемпионата, «Краснодаре»?

Я считаю эту команду самой стабильной в лиге.

Будет ли она таковой, если команду покинет Эдуард Сперцян?

Да, будет. Уйдет он – появится кто-то другой. Да, Сперцян системообразующий игрок, но «Краснодар» – стабильная команда с сильным тренером. Тем более после семейной трагедии Сергея Галицкого команда бьется и за него, и за себя. Многие игроки понимают, что то, что они заработали, – это благодаря ему. Команда как минимум должна попасть в призеры.

Это самый сильный «Краснодар» на вашей памяти?

Когда были Крыховяк и прочие, возможно, был и сильнее. Но думаю, что это точно один из самых сильных «Краснодаров». И тот же главный тренер Владимир Ивич ведет себя очень достойно. Без всяких скаканий и криков. Очень хорошая и сбалансированная команда

«Локомотив» – хорошая команда. Правда, раскочегариться пока никак не могут» Фото: rubin-kazan.ru

«Дзюбе нужно дозаправить топливо, а «Локомотиву» – раскочегариться»

Как вам ЦСКА? Армейцы идут третьими вместе со «Спартаком».

Стабильная команда, все у них нормально. Нынешний ЦСКА мне очень напоминает чемпионский «Спартак» сезона 2016/17. Можно что угодно наговорить, но Владимир Федотов выжимает из этой команды максимум. Ту же игру с «Сочи», которая была непобедная, они выгрызают и выигрывают ее. Поэтому пока все нормально идет. Мне нравится, как Федотов работает.

Состав хромает, но кажется, что Федотову и не нужны трансферы.

Да, согласен, состав хромает. Но Федотов на это не жалуется. Считаю, что в эту команду мог бы идеально вписаться Константин Тюкавин. И тогда можно было смело с «Зенитом» за чемпионство бороться. Но футбол такая вещь, что хотеть мало. Любой игрок стоит серьезных денег.

А интерес к Тюкавину со сторону ЦСКА есть?

Интерес был, но я всегда говорю так. «Встречаться — не значит жениться». Ну что мне теперь, цену ему набивать? Я уверен, что Костя интересен всем клубам первой пятерки.

Как дела у него в «Динамо»?

Все нормально, выходит, забивает. Все хорошо.

Марцела Личку критиковали на старте, а сейчас три победы подряд. Команда много забивает и играет очень интересно.

У нас в России от любви до ненависти один шаг. Выиграешь – хороший, проиграешь — плохой. Поэтому надо быть толстокожим бегемотом и двигаться вперед. Самое главное, чтобы с командой был контакт и чтобы она за тебя билась. Остальное – это вообще-то ерунда

Личка уже нашел свою игру?

У него есть проблема. Он великолепно играет в атаку, возможно, лучше всех в РПЛ, но у него большие проблемы в обороне. Поэтому он, наверное, сам осознает свои недостатки, не мне учить тренера.

Как оцените трансфер Арсена Захаряна в Испанию?

Дай бог, чтобы он уехал. Надеюсь, за ним в Европу потянутся и другие, включая Тюкавина, Пиняева и остальных. Я считаю, в Европу надо уезжать не в 30 лет доигрывать, а когда ты в самом соку.

У Тюкавина были предложения из Европы?

У нас были предложения из Саудовской Аравии за серьезные деньги. Но вот он сказал: «Я хочу в Европу». То есть у него футбол на первом месте. Да, было хорошее предложение, но мы сразу с ним говорили и даже не стали рассматривать. Может быть, лет в тридцать и поедем, а может, к этому моменту мыльный пузырь, как и в Китае, лопнет.

Многие называли «Локомотив» претендентом на золото. Сейчас к команде есть вопросы.

«Локомотив» – хорошая команда. Правда, раскочегариться пока никак не могут. Артему Дзюбе нужно дозаправку топлива сделать. А так команда интересная. Единственное – они с «Крыльями Советов» провалили игру, но Илья Лантратов у них просто выглядит супер – чистый игрок сборной России. На мой взлягд, он и Илья Помазун сейчас вратари номер один. То есть они даже выглядят лучше, чем Сафонов.

Пиняев тоже пытается вкатиться в сезон, но пока ему тяжело. Для меня вообще номер один в «Локомотиве» всегда был и есть Максим Глушенков. На мой взгляд, он реально лучший в «Локо».

«Если «Рубин» сейчас не обыграет «Крылья», то у Рахимова будут большие проблемы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Претензии к Рашиду Рахимову обоснованы»

Еще недавно мы с вами хвалили Сергея Ташуева, и вот он первым ушел в отставку.

У любого тренера чемодан собран, включая Ташуева, Сергея Юрана и, допустим, того же Рашида Рахимова. Поэтому любой тренер должен быть готов к отставке, даже несмотря на зрелищный футбол. Нет очков? Значит, свободен.

Ожидаемо? В прошлом сезоне его команда совершила неплохой прорыв.

Для «Ахмата», да. Ожидаемо.

Кто следующий?

Я бы хотел, чтобы, вообще, никого не убирали. Я и с Юраном, и со многими другими тренерами дружу. Но не будет результатов – любой уедет.

Игра с «Крыльями Советов» станет решающей для Рахимова?

Я думаю, да. Если «Рубин» сейчас не обыграет «Крылья», то у Рахимова будут большие проблемы. Тем более следующий матч у «Рубина» с «Динамо». Все очень серьезно.

Но все понимают, что состав «Рубина» – это уровень 10-12-го места. Обоснованы ли в таком случае претензии к тренеру?

Обоснованы. Думаю, если тренер, условно, говорит, что мне не нужен мой однофамилец, спортивный директор Эдуард Сафонов и сам собирает команду. Собирает, но она не дает результат, значит, все вопросы к нему.

Стоит ли давать ему трансферы?

Вопрос в том, что он просит. Не знаю, какие фигурируют суммы. Может, он Роналду с Месси хочет. Также я не знаю, какой у «Рубина» бюджет на трансферы. Так что не могу на этот вопрос ответить. Но меня удивил недавний трансфер хорвата Марко Чавары, которого «Рубин» подписал на 4 года, а затем отдал в аренду в «СКА-Хабаровск». Меня это сильно удивило.