Сафонов впервые в истории лиги Франции вошел в символическую сборную тура

Фото: rfs.ru

Голкипер «Пари Сен-Жерман» россиянин Матвей Сафонов впервые в истории попал в символическую сборную тура по версии одного из авторитетных издании Франции L'Equipe.

В рамках 20-го тура «Лиги 1» парижане обыграли в гостях «Страсбург» (2:1). В середине первого тайма Матвей Сафонов отразил удар со штрафного.

По мнению экспертов российский голкипер получил оценку «7» и стал единственным из «ПСЖ», кто оказался в составе сборной тура.

В сезоне-2025/26 на счету Сафонова за «ПСЖ» три матча в «Лиге 1», один из которых провел на ноль.

«ПСЖ» возглавляет «Лигу 1» в турнирной таблице с 48 очками.