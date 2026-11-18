«Ак Барс» продолжает лихорадить: после крупного поражения от «Автомобилиста» (1:5) команда Анвара Гатиятулина уступила дома московскому «Динамо» (2:4), ведя по ходу встречи. Казанцы больше всех в КХЛ сыграли — 29 матчей — но набрали лишь 28 очков и идут девятыми на «Востоке». Сможет ли команда остановить падение? Рассуждаем в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Барабанов и Карпухин наказали «Ак Барс», а руководство ответило трансферами

Короткая выездная серия «Ак Барса» завершилась болезненным ударом: в Екатеринбурге казанцы были разгромлены «Автомобилистом» — 1:5. Главными героями встречи стали Александр Барабанов, оформивший дубль, и Илья Карпухин, набравший 1+1. Оба еще весной выступали за Казань и поучаствовали во всех пяти голах хозяев. Перед выездом команда Анвара Гатиятулина провела два сильных матча, особенно уверенно обыграв «Торпедо» (5:2), но в Екатеринбурге неожиданно рассыпалась.

На этом фоне руководство клуба активизировалось на трансферном рынке. Главными новостями из стана казанцев стали возвращение Ильи Сафонова из АХЛ и Евгения Дадонова. Если Дадонов присоединится к команде только в декабре, то Сафонов сразу попал в состав, заняв место в центре тройки с Григорием Денисенко и Денисом Зерновым. Помимо этого, в заявке произошли и другие перемены: основным вратарём вышел Максим Арефьев, в оборону вернулся Митчелл Миллер, а в тройке Андрея Стася вместо Егора Соколова появился Алексей Пустозеров.

Илья Сафонов Фото: ak-bars.ru

Сафонов провел на льду 17 минут и не отметился результативными действиями. Что касается отсутствия Егора Соколова, у которого в 19 матчах 2+4 и полезность «-8», Гатиятулин пояснил.

«Мы смотрим по предыдущим матчам – от этого отталкиваемся. Посчитали, что на сегодняшнюю игру это был оптимальный состав», – сказал он.

Отдельного внимания заслуживает статистика Миллера: в 29 матчах сезона защитник набрал 5+6 при показателе полезности «-3». Его возвращение в состав должно добавить казанцам устойчивости в обороне.

Вели и снова упустили: «Ак Барс» уступил «Динамо» в третьем периоде

Московское «Динамо» подходило к визиту в Казань на подъеме. При исполняющем обязанности главного тренера Олеге Ореховском бело-голубые сначала в овертайме одолели СКА (2:1), а затем в гостях обыграли «Сибирь» (3:1), забросив трижды в первом периоде. Ореховский отмечал, что команда учится терпеть, и перед Казанью не стал серьезно менять состав.

Матч с «Ак Барсом» получился для хозяев противоречивым. Динамовцы активнее начали, но едва не поплатились за позиционную атаку: у защитника сломалась клюшка, и казанцы убежали «два в один» — голкипер Владислав Подъяпольский справился с первым броском, а отскок подчистили защитники. «Ак Барс» чаще создавал остроту на контратаках: Максим Быков бросал с убойной позиции, Алексей Пустозеров выскакивал «один в ноль», но не забил. На последней минуте периода уже «Динамо» получило большинство и едва не пропустило — Равиль Якупов перехватил шайбу и убежал на Подъяпольского, но момент не реализовал.

Во втором периоде динамовское большинство быстро сработало: Дилану Сикьюре хватило 17 секунд, чтобы открыть счет броском с кистей. «Ак Барс» отыгрался после выигранного вбрасывания в чужой зоне — Пустозеров первым сориентировался на добивании. Затем казанцы вышли вперед: Денисенко нашел пасом накатывающего Миллера, тот бросил в дальний щиток, и шайба рикошетом от Булата Шафигуллина запрыгнула в ворота.

Однако в третьем периоде все перевернулось: Игорь Ожиганов получил слишком много свободы перед чужими воротами и сравнял счет, Павлу Шэну никто не помешал сыграть на добивании после активного прессинга, а Егор Римашевский поразил пустые ворота — 4:2.

Илья Сафонов Фото: ak-bars.ru

Сафонов после дебюта объяснил, что команда сама позволила сопернику переломить ход встречи, потеряв концентрацию в своей зоне.

«В третьем периоде потеря концентрации — неправильно сыграли в своей зоне, и нас за это наказали».

Гатиятулин не стал называть заключительную двадцатиминутку провальной, но признал, что для побед в таких матчах нужно действовать акцентированнее в атаке и аккуратнее в обороне.

«В принципе, из того, что планировали, многое выполнили — хорошее движение, агрессия в зоне атаки. Но, чтобы выигрывать такие матчи, нужно быть акцентированнее в чужой зоне и меньше ошибок допускать в своей. Соперник был рациональнее. Не скажу, что весь третий период не получился, были и хорошие моменты. Не хватило концентрации у некоторых игроков на льду, чем соперник воспользовался», – объяснил наставник.

Турнирная яма и ставка на усиление

Поражения от «Автомобилиста» и «Динамо» отбросили казанцев на девятое место «Востока» — вне зоны плей-офф. У «Ак Барса» больше всех сыгранных матчей в конференции — 29, но лишь 28 очков; по упущенным очкам команда вовсе десятая. Плотность на «Востоке» такая, что даже последняя «Сибирь» отстает от второго места всего на восемь очков: любая серия поражений моментально выбрасывает клуб за пределы кубковой восьмерки. В «Татнефть Арене» казанцы проиграли восемь из десяти последних матчей, и давление на Гатиятулина растет с сентября.

«Ак Барс» чередует неплохие по качеству игры с откровенными провалами, как было в Екатеринбурге. Трансферы Сафонова и Дадонова выглядят реакцией руководства на нестабильность: к концу ноября клуб так и не нашел баланса. Что касается Дадонова, тренер рассказал, что с форвардом уже обговорены детали и клуб рассчитывает на его приезд в декабре.

Евгений Дадонов Фото: ak-bars.ru

«С Евгением я общался: когда достигли договоренностей, мы с ним созвонились, обговорили детали. У него есть договоренность с руководством, что он закончит все свои дела в Америке — рассчитываем на декабрь, что он к нам присоединится. Он находится в хорошей форме, готовился. Большой мастер, который добавит нам потенциала в атаке. Но важны командные взаимодействия, поэтому дождемся его, оценим состояние и будем встраивать в команду», – пояснил тренер казанцев.

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома против «Спартака» 19 ноября в 19:30.