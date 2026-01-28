Сафонов в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла»

Фото: psg.fr

Голкипер «Пари Сен-Жермен» россиянин Матвей Сафонов попал в заявку на матч 8-го тура Лиги чемпионов с «Ньюкасл Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Последний матч в составе парижан россиянин провел 17 декабря в рамках Межконтинентального кубка против «Фламенго».

В этой встрече Сафонов отразил четыре пенальти и получил перелом руки, после которого был вынужден восстанавливаться.

Матч 8-го тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» пройдет сегодня, 28 января, на «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало – в 23:00 мск.