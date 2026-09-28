Сафонов тонет в АХЛ, капитан Яшкин, беда Барабанова: что у экс-звезд «Ак Барса»

Сафонов мечтал о НХЛ – оказался в автобусе АХЛ. Барабанов взял 124 миллиона – получил «-4» в Череповце. Яшкин надел повязку в Шанхае и стал своим. Тодд молчал три матча – потом забил два. Месяц вне Казани: четыре судьбы, четыре цены за переезд. О хоккейной жизни бывших игроков «Ак Барса» – в материале «ТИ-Спорта».





Нейтан Тодд, Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Илья Сафонов

Коллаж: Ирина Донова / "Татар-Информ", фото: ak-bars.ru

Сафонов: мечта о НХЛ разбилась о скорость, но у него есть путь домой

Илья Сафонов уезжал в «Ванкувер» с красивой историей: 25 лет, финал Кубка Гагарина, двусторонний контракт с зарплатой $950 тысяч в НХЛ и $87,5 тысячи в АХЛ. Разница в одиннадцать раз – это не опечатка, это реальность двустороннего соглашения.

Игрок провел два предсезонных матча против «Сиэтла» и «Калгари» – ноль очков, один бросок в створ. И вот генменеджер Райан Джонсон объявляет о сокращении состава до 31 человека: Сафонов и защитник Кирилл Кудрявцев отправлены в АХЛ-команду «Абботсфорд Кэнакс». В игре с «Калгари» его переставили на край третьего звена (центром стал Тай Мюллер), а в тройку зашел юный Брук Роговски. Сафонов не проявил себя вообще: ни бросков, ни удалений, ни плюсов, показатель полезности «-1».

Сафонов проиграл гонку еще до того, как она началась. В НХЛ скорость принятия решений – это не одно из качеств, это пропуск на поле. При росте 193 см и отточенной игре в защите Сафонову не хватает главного – быстроты мышц и мозга одновременно. В КХЛ у него было время подумать, в НХЛ этого времени нет. 77% выигранных вбрасываний в предсезонке – это красивая цифра, но она не заменяет умение играть на скорости. НХЛ не оценивает центрфорварда по одному навыку. Там смотрят на совокупность: скорость, решение, реализацию. Сафонов пока проигрывает по всем трем пунктам.

Но вот что важно и что многие упускают: контракт Сафонова с «Ванкувером» устроен так, что путь домой у него всегда открыт. В соглашении прописан пункт о возвращении в «Ак Барс» – если Сафонов проведет в АХЛ определенное время и решит, что североамериканская история не складывается, он может вернуться в Казань. «Все может измениться – все непредсказуемо», — отметил агент Ильи Алексей Дементьев в беседе с ТАСС.

Илья Сафонов Фото: ak-bars.ru

Этим пунктом рано или поздно воспользуются. Вопрос лишь в том, когда сам Сафонов поймет, что АХЛ – это не трамплин, а болото, из которого выбираются единицы. У него есть редкая роскошь: он может уйти, попробовать и вернуться без потери лица. «Ак Барс» ждет, особенно сейчас, когда команду покинул Кевин Хейс и выбыл из-за травмы Артем Галимов.

Барабанов: 124 миллиона и пустота в «Авто»

Александр Барабанов уходил из «Ак Барса» как рекордсмен. 64 матча, 51 очко (21+30) – личный рекорд результативности, серебро Кубка Гагарина. «Автомобилист» дал ему двухлетний контракт на 124 млн рублей (с учетом рекламных денег). Это сделало его одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ.

Что пошло не так? «Автомобилист» начал сезон с четырех поражений подряд. В матче против «Северстали» (2:5) Барабанов закончил с показателем «-4» – худшим в команде. На тот момент в пяти играх у него было 2+1 и общий «-1» при среднем времени на льду 19:22.

Сейчас у Барабанова переходный период. С одной стороны, он сохраняет сильные стороны (универсальность, игра в пас, вклад в оборону). С другой – ему предстоит адаптироваться к новой роли в «Автомобилисте», где от него ждут лидерства, и одновременно справиться с повышенными ожиданиями из-за контракта.

Барабанов не тот игрок, который делает команду лучше. Он тот, кто делает лучше себя в хорошей команде. В Казани он был частью отлаженного механизма, который дошел до финала. Рядом были партнеры, которые создавали ему пространство, и система, которая работала на его сильные стороны. В Екатеринбурге он должен стать этим механизмом сам – и пока не справляется. «Автомобилист» – это не «Ак Барс».

Александр Барабанов Фото: hc-avto.ru

Это команда, которая сама ищет свою игру, и Барабанов в ней – не спаситель, а один из многих. 124 миллиона рублей – это не подъемные, это кредит доверия, который придется возвращать с процентами. И, судя по первым матчам, проценты набегают быстрее, чем он успевает их отрабатывать.

Яшкин: капитан, который не жалуется, а работает

Дмитрий Яшкин – единственный из четверки, кто выглядит органично на новом месте. 33 года, капитанская повязка «Шанхай Дрэгонс», 7 очков (4+3) в первых шести матчах. Главный тренер Митч Лав назвал его примером для всех игроков, отметив лидерские качества и важность для команды.

«Да, он очень здорово себе проявляет на этой позиции. Он пример для всех наших игроков. Казалось, что непростое место, чтобы забивать голы, но он это делает. Он очень важный игрок, капитан. У него есть лидерские качества, у него есть опыт игры в НХЛ, он говорит на двух языках. Хотел бы, чтобы у нас еще была парочка таких ребят, которые смогут решать на пятаке. Мы очень довольны Дмитрием», – передает слова Лава «Матч ТВ».

Яшкин сделал самый умный выбор из всех. Он не поехал за деньгами в команду, где должен тащить все в одиночку. Он не поехал в НХЛ, где его бы съели за скорость. Он поехал в проект, где его опыт, его голос, его характер нужны не меньше, чем его голы. «Шанхай» – это не «Ак Барс», но Яшкин и не пытается быть тем, кем был в Казани. Он стал лидером в раздевалке, капитаном, человеком, который задает тон.

Дмитрий Яшкин Фото: hc-dragons.com

И пока это работает. В отличие от Сафонова, который борется за место в составе, и Барабанова, который борется с системой, Яшкин борется за команду.

Тодд: три матча в тишине, потом – дубль в Уфе

Нэйтан Тодд перешел в «Металлург» из «Ак Барса» летом, подписав двухлетний контракт. Спортивный директор Евгений Бирюков объяснял: «Он очень хороший и умный игрок, подходит под нашу систему». Сезон начался с трех матчей без результативных действий. Главный тренер Андрей Разин после игры с «Ак Барсом» (3:2 Б) сказал: «Тодд сегодня выпал из игры». Это было 11 сентября.

А 30-летний канадец ответил так, как отвечают настоящие снайперы: дублем против «Салавата Юлаева» — первый гол на 10-й минуте, второй в большинстве на 49-й, и «Металлург» выиграл 4:3. Тодд — это классический случай, когда снайперу нужно просто дать время. Три матча тишины — это не провал, это адаптация.

Нейтан Тодд Фото: metallurg.ru

Вопрос лишь в том, сколько таких моментов будет в сезоне. Если «Металлург» продолжит давать ему минуты и не будет дергать после каждой тихой игры, Тодд может стать одним из главных открытий сезона.