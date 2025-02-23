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На главную ТИ-Спорт 23 февраля 2025 16:02

Сафонов сыграет во втором звене в матче с «Ладой». Полный состав «Ак Барса»

Сафонов сыграет во втором звене в матче с «Ладой». Полный состав «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» представил состав на матч с тольяттинской «Ладой».

В первом звене сыграют Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин. Ник Петан пропускает игру.

Второе звено составили Егор Коршков, Илья Сафонов и Артем Галимов.

Дмитрий Кателевский вернулся в состав и сыграет в центре четвертого звена. Радэль Замалтдинов вновь сыграет в этой тройке.

Тимур Билялов с первых минут сыграет в воротах.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Начало матча – 17:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».

#ХК Ак барс #хк лада #кхл #Ник Петан #Александр Барабанов #тимур билялов
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