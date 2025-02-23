Сафонов сыграет во втором звене в матче с «Ладой». Полный состав «Ак Барса»
«Ак Барс» представил состав на матч с тольяттинской «Ладой».
В первом звене сыграют Александр Барабанов, Кирилл Семенов и Дмитрий Яшкин. Ник Петан пропускает игру.
Второе звено составили Егор Коршков, Илья Сафонов и Артем Галимов.
Дмитрий Кателевский вернулся в состав и сыграет в центре четвертого звена. Радэль Замалтдинов вновь сыграет в этой тройке.
Тимур Билялов с первых минут сыграет в воротах.
Полный состав можно посмотреть здесь:
Начало матча – 17:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».