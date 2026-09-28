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На главную ТИ-Спорт 28 сентября 2026 19:05

Сафонов рассказал, как ему условия в Центре футбола

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Сафонов рассказал, как ему условия в Центре футбола
Фото: rfs.ru

Сегодня сборная России прилетела в Казань, а вечером провела тренировку на поле «Ак Барс Арены». После – с журналистами пообщался голкипер команды Матвей Сафонов. В частности, рассказал об условиях в Центре футбола, где остановилась национальная команда:

«Встретили нас чак-чаком. Это норма в Казани. Убедились, что с ним все в порядке. По базе прошлись с ребятами, успели поиграть в бильярд и теннис. Проведем сбор в комфорте и на высшем уровне», – сказал Сафонов.

Матч Россия – Иран пройдет на «Ак Барс Арене» 29 сентября. Старт встречи в 19:00.

#футбол
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