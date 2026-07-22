Сафонов приступил к тренировкам с «ПСЖ»

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Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов официально начал подготовку к сезону-2026/27. Как сообщила в своем Telegram-канале супруга футболиста Марина Кондратюк, вратарь вернулся в расположение клуба в Париже и уже со следующего утра продолжит индивидуальный тренировочный цикл на базе команды. Отметим, что подготовительные занятия Сафонов начал еще в Москве за десять дней до отъезда.

По итогам прошлого сезона 27-летний россиянин провел за парижский клуб 27 матчей, в 12 из которых оставил ворота сухими. Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года и сумел выиграть конкуренцию у Люки Шевалье, закрепившись в качестве основного вратаря команды.

Впереди у парижан насыщенное предсезонное расписание. 5 августа команда встретится с «Мальоркой», а 8 августа — с «Манчестер Юнайтед». Кроме того, «ПСЖ» ждут два суперкубковых матча: 12 августа против «Астон Виллы» (Суперкубок УЕФА) и 16 августа против «Ланса» (Суперкубок Франции). Первый тур Лиги 1 парижане проведут 23 августа против «Ренна».