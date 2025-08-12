Матвей Сафонов отказался уходить из «ПСЖ» по требованию клуба. Об этом сообщает Le10sport.com со ссылкой за L'Équipe.

Источник передает, что французский клуб попросил Сафонова покинуть «ПСЖ» в связи с покупкой украинского защитника Ильи Забарного. Парижане обещали помочь российскому голкиперу с трудоустройством.

Тем не менее Сафонов передал руководству «ПСЖ», что ему комфортно во Франции и уходить он сам не собирается.

Отметим, что «ПСЖ» предстоит завтра сразиться с «Тоттэнхэмом» за Суперкубок УЕФА.