Сафонов отказался уходить из «ПСЖ» по требованию клуба
Матвей Сафонов отказался уходить из «ПСЖ» по требованию клуба. Об этом сообщает Le10sport.com со ссылкой за L'Équipe.
Источник передает, что французский клуб попросил Сафонова покинуть «ПСЖ» в связи с покупкой украинского защитника Ильи Забарного. Парижане обещали помочь российскому голкиперу с трудоустройством.
Тем не менее Сафонов передал руководству «ПСЖ», что ему комфортно во Франции и уходить он сам не собирается.
Отметим, что «ПСЖ» предстоит завтра сразиться с «Тоттэнхэмом» за Суперкубок УЕФА.