Сафонов – о вылете «Рубина» в ФНЛ: «Они вернутся за год, а испытание сделает их сильнее»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего выступления «Рубина» в Футбольной национальной лиге. По словам функционера, казанским болельщикам переживать по поводу вылета клуба из Премьер-лиги, не стоит, поскольку команда сумеет выполнить задачу по возвращению в РПЛ в первом же сезоне.

«Думаю, нет ни одного клуба, который не проходил бы через первую лигу. ЦСКА», «Спартак», «Динамо» – все они проходили через очищение. Ну, бывает, ничего страшного. Это такое испытание, которое сделает их сильнее. Есть такая поговорка: «Иногда проще сделать шаг назад, чтобы сделать два вперед». Надеюсь у «Рубина» так и получится. Я думаю за год они сумеют выполнить задачу по возвращению в РПЛ», – заявил Сафонов корреспонденту «Татар-информа».

Кроме того, агент оценил трансферную активность клуба в это межсезонье.

«Сейчас я смотрю как «Рубин» комплектуется в ФНЛ: Попов, Иванов, Зотов. Я уверен, что казанский клуб с такой длинной историей поднимется. Ну а дальше многое будет зависеть от болельщиков, которые, надеюсь, не отвернутся от команды. Потому что «Рубин» – это бренд», – подытожил Сафонов.

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого занял 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетел в Футбольную национальную лигу.

Ранее «Рубин» пополнился сразу пятью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым и Артемом Поповым.