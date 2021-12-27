Сафонов о хет-трике «Магнитке»: «Ни о чём не думал, рабочие моменты»

Нападающий казанского «Ак Барса» Илья Сафонов поделился с журналистами своими эмоциями от домашней победы над «Металлургом» (4:3ОТ) и рассказал о своём хет-трике.

Илья сказал, что команда порадовала болельщиков. «Здорово, что выиграли завершающий домашний матч этого года, порадовали болельщиков. В этом сезоне три матча «Магнитке» проиграли, должны были сегодня брать реванш».

Говоря о своих голах, форвард был лаконичен. «Ни о чём не думал, как переиграть вратаря, забросить. Рабочие моменты. Выделять какую-то одну шайбу будет не очень правильно. Во втором голе Заря [Данис Зарипов] отдал крутую передачу, мне только оставалось подправить шайбу в ворота».

Сафонов посчитал, что сегодня удача улыбнулась казанцам. «Мы работаем над этим. Тренеры регулярно нам указывают на важность стартовых минут, концовок, чтобы были сосредоточены, имели повышенную концентрацию. В прошлых играх не везло где-то, но сегодня повезло».

Игрок подтвердил, что главный тренер Дмитрий Квартальнов на скамейке после первого гола говорил вам: «Помнишь, дубль уже делал, сегодня тоже надо второй забить». «Да, было. Сказал: «Сафон, помнишь, как начинал? Вот, жду от тебя вторую». Ответил ему: «Хорошо, тренер». А затем пошёл дальше работать».

А вот игру молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде со Швецией (3:6) Сафонов не смотрел. «Не смотрел, выспался. Хоть и интересный турнир, знакомые ребята там играют, желаю им удачи, но у нас свой матч, надо было к нему готовиться. Только посмотрел обзор».