Сафонов - лучший в декабре, Кварацхелия - в топ-5 по версии французского издания

Фото: psg.fr

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком декабря по мнению французского издания Le Parisien. Кроме того, бывший игрок казанского «Рубина» Хвича Кварцхелия также в пятерке лучших.

В декабре Матвей Сафонов принял участие всего в четырех матчах за парижан в различных турнирах, по итогам которых заработал средний бал за результативность – 7,25. На втором месте французский полузащитник Варрен Заир-Эмри (7 баллов), на третьем – эквадорский защитник Вильян Пачо (6,31). Далее следуют португальский полузащитник Жуан Невеш (6,03) и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия (6).

Напомним, в последнем матче за «ПСХ» в рамках Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» Сафонов отразил четыре пенальти из пяти и был признан лучшим игроком встречи и рекордсменом среди голкиперов. После этого стало известно, что россиянин также заработал перелом левой руки, ценою установленного рекорда.