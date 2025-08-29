Сафонов и Миранчуки в составе сборной России на ближайшие игры. Ставер остался вне списка

Фото: rfs.ru

Назван окончательный состав сборной России на матчи в сентябре против Иордании и Катара.

Российский футбольный союз опубликовал окончательный состав сборной России на матчи с командами Иордании и Катара. Так, в составе оказались легионеры Александр Головин, Антон и Алексей Миранчуки, а также Матвей Сафонов. Вратаря «Рубина» Евгения Ставера не оказалось в итоговом ростере.

Полный состав выглядит так:

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба – «Спартак»).

Полузащитники: Данил Глебов («Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА), Антон Миранчук («Динамо»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

Напомним, команда Валерия Карпина на предстоящем тренировочном сборе проведет два матча – со сборными Иордании и Катара. Они пройдут 4 и 7 сентября, соответственно.