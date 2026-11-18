Фото: ФХР

ФХР опубликовала расширенный список игроков, вызванных в сборную России на Кубок Первого канала.

В заявку вошли представители 14 клубов КХЛ, сообщает пресс-служба федерации.

«Ак Барс» делегировал защитника Никиту Лямкина (11 очков в 29 матчах) и нападающего Илью Сафонова, недавно вернувшегося в Казань из системы «Ванкувера».

«Салават Юлаев» представлен тремя хоккеистами — Александром Жаровским, Семёном Вязовым и Ярославом Цулыгиным. Единственным игроком «Нефтехимика» в списке стал Андрей Белозёров.

Полный состав:

Вратари: Пётр Андреянов («Сочи»), Семён Вязовой («Салават Юлаев»), Максим Моторыгин («Динамо»), Александр Смолин («Металлург»).

Защитники: Михаил Гуляев, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Григорий Дронов («Трактор»), Егор Замула (ЦСКА), Илья Карпухин («Автомобилист»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Лямкин («Ак Барс»), Даниил Пыленков («Динамо»), Александр Сиряцкий («Металлург»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Виталий Абрамов («Амур»), Руслан Абросимов («Северсталь»), Андрей Белозёров («Нефтехимик»), Егор Виноградов («Торпедо»), Никита Гусев («Сочи»), Максим Джиошвили («Трактор»), Александр Жаровский («Салават Юлаев»), Георгий Иванов, Егор Сурин (оба — «Локомотив»), Артём Ильенко («Авангард»), Прохор Полтапов, Назар Привалов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмитрий Силантьев («Металлург»).

Кубок Первого канала пройдёт с 9 по 13 декабря. Сборная России под руководством Романа Ротенберга сыграет с командами Беларуси и Казахстана.

В тренерский штаб вошли Сергей Фёдоров, Виктор Козлов и Константин Шафранов.