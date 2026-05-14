14 мая 2026

Сафонов и Кварацхелия стали чемпионами Франции в составе «ПСЖ»

Фото: РФС

В 33-м туре чемпионата Франции по футболу накануне сыграли «Ланс» и ПСЖ. Встреча завершилась победой столичного клуба счетом 2:0.

Голами у парижан отметились нападающий Хвича Кварацхелия и полузащитник Ибрагим Мбайе. Эта победа обеспечила ПСЖ досрочное чемпионство и отрыв от второго места на девять очков.

Основным вратарем чемпионов Франции был россиянин Матвей Сафонов. Для него эта игра стала девятой без пропущенных мячей в этом сезоне.

Для «столичных» это пятый титул подряд и 14-й в истории национального чемпионата.

