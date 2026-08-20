Сафиуллин раскрыл причину ухода Даку в «Спартак»

Фото: rubin-kazan.ru

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин прокомментировал переход нападающего Мирлинда Даку в московский «Спартак». Руководитель казанского клуба объяснил, почему команда рассталась со своим лидером, и оценил перспективы форварда в новой команде.

В интервью «Матч ТВ» Сафиуллин прямо ответил на вопрос о причинах трансфера: «Почему вы отпустили Даку в "Спартак"? Это условие его контракта».

Президент «Рубина» признал, что потеря такого игрока серьезно скажется на команде, назвав албанца одним из сильнейших футболистов РПЛ: «Даку — один из лучших игроков в лиге, топ-игрок. Заменить такого нападающего очень сложно».

Отвечая на вопрос, сможет ли Даку стать лучшим бомбардиром чемпионата в составе «Спартака», Сафиуллин не усомнился в его бомбардирских качествах: «Я уверен, что он будет штамповать голы за "Спартак"».

Мирлинд перешел в «Спартак» в августе. Стороны заключили контракт сроком на три года.