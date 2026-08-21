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На главную ТИ-Спорт 21 августа 2026 11:09

Сафиуллин — о Дзюбе: «Нам и бесплатно не нужен этот игрок»

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Сафиуллин — о Дзюбе: «Нам и бесплатно не нужен этот игрок»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего Артема Дзюбы.

Поводом для обсуждения стал уход основного форварда команды Мирлинда Даку.

37-летний Дзюба, напомним, в настоящее время находится в статусе свободного агента.

На вопрос журналистов, сможет ли Дзюба заменить в «Рубине» Даку, Сафиуллин сначала заметил, что сегодня заменить албанского форварда очень тяжело.

Однако когда ему напрямую предложили кандидатуру Дзюбы, последовал резкий отказ.

«Без комментариев. Какой Артем Дзюба? Вы что? Нам и бесплатно не нужен этот игрок», — приводит слова Сафиуллина «Матч ТВ».

#футбол #рубин казань
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