Сафиуллин: «Новый налоговый режим позволяет ликвидировать 10 форм отчетности»

В Татарстане с 1 июля в пилотном режиме вводится новый налоговый режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). Он позволит самозанятым гражданам масштабировать бизнес. Таким мнением на брифинге в Доме Правительства РТ поделился руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.

«АУСН — первый налоговый режим в мире, который позволяет полностью считать налоги с касс и банковских счетов за налогоплательщика», — разъяснил он.

Сафиуллин добавил, что налоговый режим направлен на самозанятых граждан, которые захотят масштабировать свой бизнес. В Татарстане новым режимом смогут воспользоваться 18 тыс. бизнесменов.

«Федеральная налоговая служба продолжает переносить исчисление налогов и подготовку отчетности на свою сторону, снижая издержки налогоплательщиков. Следующим шагом по минимизации административной нагрузки и издержек налогоплательщика как раз и является специальный налоговый режим „Автоматизированная упрощенная система“. Мы посчитали, что порядка 18 тыс. налогоплательщиков будет комфортно применять данную систему», — добавил он.

Спецрежим рассчитан на компании и индивидуальных предпринимателей, у которых работает не более пяти человек и чей годовой доход не превышает 60 млн. рублей. Налоговая ставка составит 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов. В июле принять участие в проекте смогут только вновь зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели.

АУСН будут вводить постепенно. На первом этапе (с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 года) стать участником эксперимента смогут вновь созданные российские организации и зарегистрированные ИП, а на втором (с 1 января 2023 по 31 декабря 2027 года) — все остальные налогоплательщики. Он уточнил, что этот налоговый режим отличается от всех существующих в стране: здесь отсутствует бумажная отчетность, а налоги начисляются автоматически.

«Основные его преимущества — это автоматический расчет налогов и значительное сокращение отчетности для малого бизнеса. Данная система налогообложения позволяет ликвидировать десять форм отчетности и отказаться от заполнения деклараций. У налогоплательщиков, применяющих АУСН, отсутствует обязанность представлять отчетность в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды. Налоговый орган исчислит налог на основе информации, полученной от банков, контрольно-кассовой техники и из личного кабинета АУСН», — уточнил Сафиуллин.

Во время брифинга журналисты поинтересовались, не приведет ли введение АУСН к выпадению доходов для бюджета. Ведь с введением режима для самозанятых часть индивидуальных предпринимателей воспользовались новшеством, чтобы платить подоходный налог в размере 4% вместо 13%. Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ заявил, что использование спецрежима не приведет к потерям для бюджета республики.

«Мы не считаем, что будут выпадающие доходы. Мы государственный орган, который ведет контроль за уплатой налогов. Поэтому эти функции мы берем на себя. Мы будем надеяться, что всё сделаем правильно и выпадающих доходов у бюджета республики не будет», — заверил он.

Он уточнил, что 54% налогов будут оставаться в республике за счет «обеления» бизнеса и повышения прозрачности выплаты заработной платы. «Потерь по НДФЛ, мы считаем, не будет», — заключил Сафиуллин.