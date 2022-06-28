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Ру Тат
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Экономика
28 июня 2022  12:45
Эльвира Зайнулина

Сафиуллин: Использование АУСН не повлечет выпадения доходов из бюджета республики

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В Татарстане с 1 июля вводится новый налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Использование спецрежима не повлечет выпадения доходов из бюджета республики. Таким мнением поделился глава Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин.

«Мы не считаем, что будут выпадающие доходы. Мы государственный орган исполнительной власти, который осуществляет контроль за уплатой налогов. Поэтому эти функции берем на себя. Мы будем надеяться, что всё сделаем правильно и выпадающих доходов у бюджета республики не будет», — заверил он во время брифинга в Кабмине РТ.

Представитель Федеральной налоговой службы уточнил, что 54% налогов будет оставаться в республике за счет «обеления бизнеса и зарплаты». «Потерь по НДФЛ, мы считаем, не будет», — подчеркнул он.

#ФНС #уфнс по рт
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