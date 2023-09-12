Сафаров встретился с участниками окружного финала конкурса «Лидеры России» от Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров встретился с участниками окружного финала конкурса управленцев «Лидеры России» от республики, которые подготовили наиболее интересные предложения во время регионального этапа.

Участникам пятого юбилейного сезона конкурса со всей страны нужно было сформировать команды и предложить решение наиболее актуальных социально-экономических вопросов, которые озвучили им руководители регионов. Рустам Минниханов предложил татарстанским конкурсантам разработать комплекс мер по совершенствованию системы поддержки промпроизводства в республике.

Всего от Татарстана в окружной финал прошли 63 человека, восемь из которых являются участниками кадрового резерва Раиса Татарстана разных лет.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Асгат Сафаров отметил, что руководитель республики всегда уделяет большое внимание конкурсу «Лидеры России» и поблагодарил финалистов за подготовленные предложения. Участники конкурса поделились своими впечатлениями и рассказали о своих идеях по совершенствованию системы поддержки промышленного производства.

Присутствующие руководители республиканских ведомств отметили качество подготовленных конкурсантами предложений и озвучили свое видение вопросов поддержки бизнеса и промышленности. В мероприятии принимали участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев, а также заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение встречи Асгат Сафаров объявил благодарность участникам конкурса «Лидеры России» и пообещал помочь им в профессиональном развитии с привлечением ведущих экспертов страны. Кроме того, он поручил проработать вопрос включения участников встречи в кадровый резерв, передает пресс-служба Раиса РТ.