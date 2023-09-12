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Сафаров встретился с участниками окружного финала конкурса «Лидеры России» от Татарстана
Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров встретился с участниками окружного финала конкурса управленцев «Лидеры России» от республики, которые подготовили наиболее интересные предложения во время регионального этапа.
Участникам пятого юбилейного сезона конкурса со всей страны нужно было сформировать команды и предложить решение наиболее актуальных социально-экономических вопросов, которые озвучили им руководители регионов. Рустам Минниханов предложил татарстанским конкурсантам разработать комплекс мер по совершенствованию системы поддержки промпроизводства в республике.
Всего от Татарстана в окружной финал прошли 63 человека, восемь из которых являются участниками кадрового резерва Раиса Татарстана разных лет.
Асгат Сафаров отметил, что руководитель республики всегда уделяет большое внимание конкурсу «Лидеры России» и поблагодарил финалистов за подготовленные предложения. Участники конкурса поделились своими впечатлениями и рассказали о своих идеях по совершенствованию системы поддержки промышленного производства.
Присутствующие руководители республиканских ведомств отметили качество подготовленных конкурсантами предложений и озвучили свое видение вопросов поддержки бизнеса и промышленности. В мероприятии принимали участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев, а также заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов.
В завершение встречи Асгат Сафаров объявил благодарность участникам конкурса «Лидеры России» и пообещал помочь им в профессиональном развитии с привлечением ведущих экспертов страны. Кроме того, он поручил проработать вопрос включения участников встречи в кадровый резерв, передает пресс-служба Раиса РТ.
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