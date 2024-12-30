Сафаров в рамках «Елки желаний» исполнит мечты детей из Татарстана и Лисичанска

Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров традиционно присоединился ко всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял несколько шаров с мечтами детей, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В частности, 17-летняя Анжелика мечтает о встрече с волейбольным клубом «Зенит-Казань», а семилетний Илья хотел бы получить в подарок настольный хоккей.

Сын участника специальной военной операции — 13-летний Никита попросил у Деда Мороза в качестве сюрприза спортивный инвентарь для занятий по дзюдо.

Кроме того, еще один праздничный подарок получит восьмилетний Вадим из подшефного Татарстану Лисичанска в Луганской народной республике.

«Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и ежегодно объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.