Сафаров в Бугульминском районе: «Здесь нужно усилить работу по малому и среднему бизнесу»

Показатели Бугульминского района по итогам 2022 года оцениваются в целом как положительные. Однако его руководству нужно уделить больше внимания работе с малым и средним предпринимательством. С таким поручением на заседании Совета района выступил руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Итоги социально-экономического развития Бугульминского района за 2022 год мы оцениваем положительно. Радуют тенденции в сельском хозяйстве: в рейтинге муниципалитетов вы поднялись на целых 13 пунктов. Единственное, необходимо усилить работу в сферах малого и среднего бизнеса», – сказал он.

Сафаров добавил, что по показателю средней заработной платы населения район близок к среднему республиканскому. Тем не менее порядка 6 тыс. человек здесь получают доход ниже прожиточного минимума. Этот вопрос также поручено решить.

Об итогах работы в 2022 году отчитался глава муниципалитета Линар Закиров. Он сообщил, что по основным экономическим показателям достигнут рост. Большая заслуга в этом принадлежит крупным инвестиционным проектам, реализуемым в Бугульминском районе. Так, в прошедшем году в район зашел крупный производитель молока, а в 2023-м здесь планируют построить большую птицеферму.

«Объем валового территориального продукта достиг 71,5 млрд рублей. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 39,2 млрд рублей. Общий по муниципальному району объем инвестиций в 2022 году равен 7,1 млрд рублей», – заявил Закиров.

В заключение он привел показатели в сфере АПК. По его словам, муниципалитет ежегодно наращивает объемы производства продукции, в том числе молока. По этому показателю Бугульминский район стабильно идет в числе лидеров по Татарстану.