Сафаров: В 2022 году мы столкнулись с информационной войной, роль СМИ изменилась

В 2022 году Россия столкнулась с настоящей информационной войной — внешние силы старались посеять панику и страх среди населения. В этой борьбе особую роль сыграли СМИ, которые смогли помочь людям не поддаться давлению и снабжали их достоверной информацией, заявил на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров.

«Прошедший год полностью изменил правила работы информационного пространства. Было оказано беспрецедентное давление на Россию. По большому счету, мы столкнулись с информационной войной. Недружественные страны поставили себе цель дезинформировать, посеять страх и панику среди россиян. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что у них не получилось. В этом огромная заслуга людей, присутствующих на коллегии», — поделился Сафаров своим пониманием ситуации в медиасфере.

Он также добавил, что в обстановке постоянного давления люди ищут для себя опору в информационном пространстве. Лучшим ответом на фейки может стать профессионализм и оперативность журналистов, уверен Асгат Сафаров.