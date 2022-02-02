Сафаров: «Татмедиа» в 2021 году достойно освещало многогранную деятельность Татарстана

Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров высоко оценил итоги работы Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в прошлом году.

Он напомнил, что на «Татмедиа», как на уполномоченном органе Правительства Татарстана, лежит ответственность за информационный климат в республике.

Прошлый год был богат на общественно-политические события: прошли выборы в Государственную Думу России восьмого созыва, организована и проведена Всероссийская перепись населения. При этом работа продолжалась в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

«Задачи, стоящие перед отраслью в прошлом году по освещению многогранной деятельности республики, выстраиванию конструктивного диалога с населением в целом достойно выполнены», – отметил Сафаров.