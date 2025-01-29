Сафаров провел Пленум Совета ФСО «Динамо» Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров провел сегодня в Казани заседание Пленума Совета ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан. Оно было приурочено к 99-й годовщине со дня образования Физкультурно-спортивного общества «Динамо» республики.

Сафаров положительно отозвался об итогах года для ФСО «Динамо» и поздравил собравшихся и всех одноклубников с 99-летием «Динамо» Татарстана, которое отмечается сегодня.

В свою очередь, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин отметил, что членские взносы команд были в прошлом году хорошие.

«В целом сбор и сдача частных взносов коллективами в минувшем году прошли на высоком инвестиционном уровне. С учетом изложенного, выполнение плана прошло удовлетворительно», - передает слова Гайсина корреспондент «Татар-информа».

Общество «Динамо» РТ объединяет в своих рядах 32 коллектива физкультуры, представляющие почти все силовые ведомства и иные спортивные организации, в которых состоит более 25 тысяч человек.

Особую гордость татарстанцев составляют динамовские команды в игровых видах спорта – мужская и женская команды по хоккею на траве, по волейболу, по хоккею с мячом. Многие игроки являются членами национальных сборных команд России в своих видах спорта, подчеркнул Сафаров.