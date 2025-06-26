Сафаров проводит отчетно-выборную конференцию ФСО «Динамо» Татарстана

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров в эти минуты проводит в Казани отчетно-выборную конференцию ФСО «Динамо».

По словам Сафарова, «Динамо» Республики Татарстан было признано лучшим физкультурно-спортивным обществом России. Он добавил, что за «Динамо» из Татарстана всегда выступали самые титулованные и талантливые спортсмены.

«Я одно могу сказать: по итогу смотра конкурса за 2023-й год к столетию «Динамо» России проводили большой конкурс всероссийский, где «Динамо» Республики Татарстан было признано лучшим спортивным физкультурно-спортивным обществом Российской Федерации. Мы за всю столетнюю историю «Динамо» Татарстана стали лучшим динамовским подразделением России. Этим, наверное, все сказано. Это говорит о результатах выступлений наших спортсменов. Это говорит о трудоемкой работе всего административного корпуса. Это и тренеры, и врачи, и те люди, которые состоят в обществе «Динамо», своим посильным трудом оказывают различную помощь. Мы гордимся, что за «Динамо» Татарстана выступали самые титулованные и талантливые спортсмены. Они являются гордостью нашей страны. Всем огромное им спасибо», – сказал Сафаров.

С отчетом по работе организации выступил первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин. Он рассказал о достижениях «Динамо» Республики Татарстан, указав, что на Олимпиаде 2021 года в Токио его представители завоевали семь медалей по четырем видам спорта.

«Конечно, у "Динамо" достижений много. В том числе последняя Олимпиада, на которой мы участвовали. Она была в Токио в 2021 году, ее из-за пандемии переносили. Там было семь медалей завоевано нашими спортсменами по четырем видам спорта. Это тоже, я считаю, очень большое достижение. И не только Олимпийские игры, Олимпийские игры - это венец всего. А также чемпионаты мира, Европы, по тем временам, пока нас допускали туда», – заявил он.

Общество «Динамо» РТ объединяет в своих рядах 32 коллектива физкультуры, представляющие почти все силовые ведомства и иные спортивные организации, в которых состоят более 25 тысяч человек.

Особую гордость татарстанцев составляют динамовские команды в игровых видах спорта: мужская и женская команды по хоккею на траве, по волейболу, по хоккею с мячом. Многие игроки входят в состав национальных сборных команд России в своих видах спорта.