Сафаров призвал журналистов с особым вниманием относиться к публикациям о спецоперации

Республиканским СМИ следует с особым вниманием относиться к подаче информации и ее интерпретации в публикациях о специальной военной операции на Украине. Недопустимы провокационные заголовки, вырывание из контекста и недосказанность. Об этом заявил на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» руководитель Администрации Президента РТ Асгат Сафаров.

«Республиканским СМИ нужно с особым вниманием относиться к подаче и интерпретации информации. Недопустимы провокационные заголовки, вырывание из контекста и недосказанность. Это может вводить людей в заблуждение и вызывать тревогу. В категоричной форме я бы попросил очень глубоко вникать в материалы, касающиеся СВО», — заявил спикер.

При этом Сафаров с отдельной благодарностью обратился к журналистам из Татарстана, которые посетили Лисичанск. «Журналисты побывали буквально на передовой, дойдя до наших мобилизованных воинов. Ваше бесстрашие и следование журналистскому долгу вызывает уважение», — сказал он.