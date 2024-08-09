Сафаров принял участие в открытии памятника «Воинам двух поколений»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В парке Победы в Высокой Горе прошла церемония открытия памятника «Воинам двух поколений». В мероприятии принял участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

В своем выступлении гость отметил глубокий символизм монумента. «Это дань героям нашего Отечества, но и пример мужества для подрастающего поколения. Символичным является и то, что солдат времен Великой Отечественной войны передает знамя Победы современному воину», — цитирует его пресс-служба Раиса РТ.

Жители многонациональной России испокон веков отличались стойкостью и единением, особенно ярко это можно увидеть в сложные для страны периоды. Поэтому открытие такого монумента не сможет никого оставить равнодушным, заявил руководитель Администрации Раиса Татарстана.

Участники церемонии почтили память павших воинов минутой молчания. Затем состоялось возложение цветов к памятнику.

С инициативой установить такой памятник в Высокогорском районе выступил участник специальной военной операции Максим Иванов. Скульптура создана на его средства при поддержке муниципалитета.