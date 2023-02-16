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Сафаров раскритиковал Бугульминский район за высокую аварийность на дорогах
Руководству Бугульминского района необходимо уделить особое внимание проблеме аварийности на дорогах. С начала года здесь фиксируется рост числа ДТП, в том числе со смертельным исходом, заявил на заседании Совета муниципалитета руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.
«Мы видим рост числа происшествий даже за этот год. Уже случилось шесть ДТП в районе, пять человек погибли. Будьте добры, обеспечьте исполнение всех принятых решений Кабмина РТ и МВД по РТ в этом вопросе», – заявил Сафаров.
Он напомнил, что Бугульминский район стал одним из самых критикуемых среди всех муниципалитетов Татарстана по части ДТП на совместном заседании МВД по РТ и Кабинета министров республики.
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