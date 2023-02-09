Сафаров поручил повысить реальные доходы населения в Алексеевском районе Татарстана

Реальные доходы населения в Алексеевском районе по итогам 2022 года оказались гораздо ниже средней зарплаты по Татарстану. По этому показателю муниципалитет отстает почти от всех остальных муниципальных образований республики. О необходимости взять ситуацию на особый контроль на заседании Совета района заявил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«Согласно представленным данным, средняя заработная плата в Алексеевском районе Татарстана по итогам 2022 года составила чуть более 46 тыс. рублей. Это 17-е место в республике. Но у нас есть аналитика, согласно которой доход значительного числа граждан остается значительно ниже. К примеру, в сфере АПК средний уровень оплаты составил около 31,5 тыс. рублей. Это один из самых низких показателей во всем регионе», — констатировал Сафаров.

По его словам, уровень бедности в Алексеевском районе РТ в 1,7 раза превышает средний показатель по Татарстану. «Руководству района вместе с предприятиями и бизнес-сообществом необходимо реализовать комплекс дополнительных мер, направленных на повышение реальных доходов населения», — поручил глава Администрации Раиса РТ.

Об итогах работы в 2022 году отчитался глава муниципалитета Сергей Демидов. Он подчеркнул, что много внимания в отчетный период было уделено поддержке мобилизованных и их семей. Так, в районе собрали помощи для бойцов на 13 млн рублей.

Что касается темы, поднятой Сафаровым, Демидов признал, что в этом направлении существуют серьезные недоработки, и поручил сделать тему реальных доходов населения в районе ключевой в 2023 году.

«От средней заработной платы по Татарстану мы отстаем на 10%, а в сферах торговли и сельского хозяйства мы вообще значительно отстаем даже от среднерайонных показателей. Мы сильно недорабатываем в этой сфере. Исправление этой ситуации будет приоритетом в этом году», — заверил глава района.

Докладчик также рассказал о проблеме износа водопроводных сетей. По словам самих жителей района, большая часть коммуникаций уже сильно обветшала, а существующей программы обновления не хватает для ремонта всех труб.

В ответ руководитель Администрации Раиса РТ заметил, что новая программа уже разработана, но с ее реализацией придется немного подождать.