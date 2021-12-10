Сафаров попросил Минмолодежи РТ проводить онлайн-анкетирование молодых соотечественников

Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров попросил Минмолодежи республики внедрить проект по онлайн-анкетированию молодых соотечественников. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Президенте РТ.

«Всем надо использовать онлайн-формы взаимодействия с татарскими общинами для постоянной обратной связи с соотечественниками, лучшего понимания запросов, проблем, обмена опытом. Прошу Министерство по делам молодежи Татарстана совместно с Исполкомом Всемирного конгресса татар попробовать внедрить онлайн-анкетирование молодых соотечественников, чтобы учитывать их мнение в нашей работе», — сказал Сафаров.

Руководитель Аппарата Президента РТ заметил, что в этом году санитарно-эпидемиологические ограничения по-прежнему не позволили полноценно работать в привычном очном формате. «Возможно, что определенные ограничения сохранятся и в будущем году. Формы работы с соотечественниками должны соответствовать реалиям и в то же время обеспечивать возможность постоянной коммуникации», — подчеркнул он.

В связи с этим, по словам докладчика, при работе с соотечественниками необходимо активно использовать современные информационные технологии. «Для нас это особенно актуально, потому что 2022-й в Татарстане объявлен Годом цифровизации. По многим направлениям у нас разработаны успешные методики дистанционной работы. Это касается проведения конференций, совещаний в гибридном формате, организации обучающих курсов», — констатировал он.

Одним из важных мероприятий этого года Сафаров назвал Всероссийскую перепись населения. Он добавил, что татары, проживающие в различных регионах России, участвовали в переписи, понимая важность сохранения своей идентичности.

«Результаты переписи мы будем изучать по мере поступления данных. Первые итоги станут известны в январе следующего года, сведения по национальному составу, наверное, в лучшем случае в октябре», — сообщил он.

Руководитель Аппарата Президента РТ также рекомендовал включить в тематику работы Координационного совета вопросы духовной жизни. Это, по его мнению, будет способствовать консолидации соотечественников и обогатит повестку работы совета.

«Один вопрос у нас, к сожалению, остался нерешенным — это открытие Культурно-образовательного центра имени Каюма Насыри в Узбекистане. А в этой стране проживает наиболее многочисленная татарская община. Прошу этот вопрос проработать», — обратился он к участникам заседания.

«В условиях жесткого политического и экономического давления на Россию надо активнее работать над поддержкой общенациональных приоритетов, сплочением соотечественников, распространением объективной информации о нашей стране, в том числе о Татарстане», — заключил Сафаров.