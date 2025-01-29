Сафаров: Патриотизм – это не только защита, но и созидание

Специальная военная операция стала катализатором глубоких перемен в сознании жителей Татарстана. Она заставила пересмотреть многие ценности, заново взглянуть на понятие долга, ощутить личную причастность к судьбе своей страны. Об этом на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» заявил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

Он также отметил работу журналистов в части поддержки бойцов СВО и формирования патриотического настроения в обществе. По его словам, это, в частности, телемарафон «Вступай в армию победы», интерактивная выставка «Татарстан на СВО» и многочисленные публикации в СМИ.

«Патриотизм подразумевает не только любовь к Родине, но и ответственность за ее судьбу. Для формирования глубокого и всестороннего понимания патриотизма медиа должны выйти за рамки освещения героизма на передовой. Истинный патриотизм проявляется в ежедневном труде каждого гражданина и его вкладе в общее благополучие страны. Поэтому одной из ключевых задач медиа является демонстрация значимости даже, казалось бы, малых дел, подчеркивание ценности труда учителя, врача, волонтера, предпринимателя. Патриотизм – это не только защита, но и созидание», – сказал Сафаров.

Руководитель Администрации Раиса Татарстана подчеркнул, что особую роль сегодня играют программы, которые направлены на поддержку семей военнослужащих, адаптацию ветеранов, заботу о тех, кто отстаивает честь страны. Это в том числе федеральный проект «Время героев», уточнил он.

«Вот такие инициативы помогают ветеранам находить свое место в обществе, создают пространство для реинтеграции, позволяют героям становиться лидерами в новых сферах», – заключил Асгат Сафаров.