Асгат Сафаров отдал свой голос на выборах Президента России

Руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров принял участие в голосовании на выборах Президента России. Фоторепортаж из избирательного участка был опубликован на сайте правительства РТ.

Отметим, что общая очная явка на выборах Президента уже превысила 40% по состоянию на 16 марта 13:32 по московскому времени.

Напомним, трехдневные выборы Президента России стартовали накануне. В регионе начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

фото: пресс-служба правительства РТ