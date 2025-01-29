Сафаров: Особая гордость татарстанцев — динамовские команды в игровых видах спорта

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководитель Администрации Раиса Татарстана и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров поздравил жителей республики с днем образования физкультурно-спортивного общества.

«Уважаемые ветераны динамовского движения! Уважаемые спортсмены, тренеры, сотрудники! Дорогие наши болельщики! Сердечно поздравляю вас с 99-й годовщиной со дня образования Физкультурно-спортивного общества „Динамо“ Республики Татарстан!» – заявил он.

По словам Сафарова, «Динамо» «в стране дало начало поистине массовому и всенародному спортивному движению и сохранилось как единый коллектив». «Сегодня „Динамо“ – единственная общественно-государственная спортивная организация, действующая во всех регионах России и участвующая в решении государственных задач в области физической культуры и спорта», – заметил он.

«История большой и славной динамовской семьи, безусловно, тесно переплетена с историей нашей страны. Общество возродило бокс, сыграло значительную роль в становлении, развитии стрелкового спорта, фехтования и самбо. Именно в „Динамо“ появилось [такое] новое направление, как спортивная медицина», – перечислил председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ.

«Спортсмены и тренеры общества героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны в 1941–1945 годах в составе отдельных мотострелковых бригад особого назначения, вели подрывную и диверсионную работу в тылу врага, готовили специалистов разных направлений, воевали на фронтах, ковали победу в тылу. Это особенно символично в Год защитника Отечества, объявленного в России и Татарстане», – напомнил он.

«Общество „Динамо“ Республики Татарстан объединяет в своих рядах 32 коллектива физической культуры, представляющих практически все силовые ведомства и иные спортивные организации, в которых состоит более 25 тыс. человек», – отметил Асгат Сафаров.

«Особую гордость татарстанцев составляют динамовские команды в игровых видах спорта – команды по хоккею на траве, по волейболу, по хоккею с мячом. Многие игроки наших команд являются членами национальных сборных команд России в своих видах спорта», – подчеркнул он.

«Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ Татарстана продолжает активно развиваться, вовлекая все большее количество людей в свои ряды, пропагандируя здоровый образ жизни, обеспечивая высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, системное развитие детско-юношеского спорта», – добавил Асгат Сафаров.

«Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, а также новых спортивных свершений во благо процветания Российской Федерации!» – заключил председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ.